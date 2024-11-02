Казахстанские шорт-трекисты пробились в полуфинал командных соревнований в Кана
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
90Фото: Olympic.kz
Команда Казахстана по шорт-треку стартовала на втором этапе Мирового тура в Канаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
В первый день состоялись квалификационные забеги, большинство лидеров сборной - Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан смогли преодолеть этот рубеж и пройти в основную сетку турнира.
Для тех спортсменов, кто не смог отобраться в 1/4 старта, 2 ноября в 18:00 по казахстанскому времени будет возможность выступить в утешительном раунде и получить путевку в основную сетку.
Также сборная Казахстана показала хороший результат в командных выступлениях. В мужской, женской и смешанной эстафетах наши спортсмены смогли пройти в полуфинал.
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