Казахстанские шорт-трекисты пробились в полуфинал командных соревнований в Кана

Команда Казахстана по шорт-треку стартовала на втором этапе Мирового тура в Канаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

В первый день состоялись квалификационные забеги, большинство лидеров сборной - Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан смогли преодолеть этот рубеж и пройти в основную сетку турнира.

Для тех спортсменов, кто не смог отобраться в 1/4 старта, 2 ноября в 18:00 по казахстанскому времени будет возможность выступить в утешительном раунде и получить путевку в основную сетку.

Также сборная Казахстана показала хороший результат в командных выступлениях. В мужской, женской и смешанной эстафетах наши спортсмены смогли пройти в полуфинал.