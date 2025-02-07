Представители мужской сборной Казахстана по шорт-треку успешно выступили в четвертьфинале Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай) на дистанции 1500 метров, передает Sports.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде страну представляли Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов и Денис Никиша. Всем спортсменам удалось преодолеть начальный раунд и пробиться в полуфинал Азиады.

Кроме того, на дистанции 1500 метров у женщин в полуфинал вышли три представительницы сборной Казахстана. Успешно преодолели четвертьфинальный раунд Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова. В своих забегах Ажгалиева и Жанбусинова финишировали третьими, а Тихонова стала победительницей и таким образом вышли в полуфинал.