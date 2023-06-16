Казахстанские школы будут обучать детей по стандартам НИШ - Гани Бейсембаев

На рабочей сессии в рамках Национального курултая была озвучена проблема большого разрыва в качестве образования между обычными и Назарбаев интеллектуальными школами, передаёт BaigeNews.kz.

"О какой консолидации общества можно говорить, когда у нас такой разрыв в сфере образования? Две трети государственного финансирования направлено именно на поддержание Назарбаев интеллектуальных школ. Между детьми идет неравенство", - заявил участник курултая Денис Кривошеев.

В ответ на это заявление министр просвещения Гани Бейсембаев уточнил, что в ближайшие годы все школы Казахстана начнут обучать детей по стандартам НИШ.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что Назарбаевские интеллектуальные школы оправдали свое существование в том смысле, что они очень популярны, у них хороший учебный материал. На самом деле мы с данными школами отрабатываем вопрос трансляции этого опыта другим школам. В частности, уменьшение разрыва между сельскими и городскими школами. Данная интеллектуальная школа сейчас помогает именно отработать вопрос, чтобы сделать качественное образование повсеместным. В пилотном режиме в течении трех лет более 200 школ будут интегрироваться в этот процесс. Уже в этом году в сентябре начинается большой пилотный проект в Актюбинской области. Его финансирует Фонд "Казахстан халкына", также принимают участие НИШ, Академия Алтынсарина, "Орлеу". Я считаю, это только начало накопления необходимого опыта, чтобы потом все казахстанские школы подтянулись на мировой уровень", - рассказал Гани Бейсембаев.

На рабочей сессии участники также обсуждали вопросы загруженности педагогов бумажной работой, а также проблемы сельских школ и развитие науки Казахстана.