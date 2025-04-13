Казахстанские школьники завоевали рекордное число медалей на Всемирной Гимназиаде
Юные спортсмены завоевали 11 медалей
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Сборная Казахстана блестяще выступила на Всемирной летней школьной Гимназиаде ISF U-15, которая проходит с 4 по 14 апреля в сербском городе Златибор. Юные спортсмены завоевали 11 медалей — это лучший результат страны на этих соревнованиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
В этом году в крупнейшем школьном мультиспортивном турнире приняли участие более 3 000 подростков из 65 стран мира. Казахстан представляли 23 школьника, отобранные по итогам республиканского отбора. Казахстанские спортсмены выступали в четырёх дисциплинах: дзюдо, вольная борьба, бокс и шахматы.
"По итогам соревнований казахстанская команда завоевала 11 медалей. В боксе золотые награды выиграли Айбек Садык, Шынгысхан Макаров, Нуртас Алимбай, Сайлауказы Сымбат и Нурболат Амир. Бронзовую медаль завоевал Алихан Смагул. В дзюдо отличился Бакдаулет Серикали, завоевавший золото, а Ерасыл Калмаханбет стал бронзовым призёром. В вольной борьбе серебро выиграл Висхан Арашов, бронзовые медали — Мансур Акылбай и Нуркожа Калыбек. В шахматном турнире Олтинай Алгаппарова и Жанат Нурым были удостоены наград Международного комитета честной игры за проявление спортивного духа и соблюдение этических норм", — говорится в сообщении.
Отметим, что Казахстан принимает участие в Гимназиаде ISF с 2022 года и уже зарекомендовал себя как сильная и перспективная команда на международной арене.
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