В 2024 году 1816 казахстанских школьников приняли участие в 35 международных олимпиадах и конкурсах, завоевав 563 медали. Среди них 77 золотых, 201 серебряная и 285 бронзовых, передаёт BaigeNews.kz.

Юные казахстанцы продемонстрировали высокие результаты на международных чемпионатах по робототехнике в Сингапуре, Китае, Греции и США, а также вошли в число лучших математиков Балканского полуострова.

Кроме того, сборные команды Казахстана приняли участие в семи самых престижных международных олимпиадах (IMO, IPhO, IBO, IOL, IChO, IGeO, IOI), по итогам которых завоёваны 26 медалей: две золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

С 2022 года, по поручению президента, победителям и призёрам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также их педагогам предусмотрено единовременное вознаграждение. В 2024 году на эти цели было выделено 77,5 миллиона тенге для 26 школьников, а также 6,4 миллиона тенге для 24 педагогов.

Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1500 месячных расчетных показателей (МРП), серебряные медалисты — 1000 МРП, бронзовые — 500 МРП.

Педагогам, подготовившим победителей, выплачивается вознаграждение в зависимости от уровня медали: 26,5-кратный размер базового должностного оклада — за золотую медаль, 17,5-кратный — за серебряную, и 8,5-кратный — за бронзовую.