Казахстанские школьники завоевали 362 медали на международных олимпиадах
Школьники Казахстана стали лидерами на олимпиадах в 2024–2025 учебном году.
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
148Фото: Министерство просвещения
По итогам 2024–2025 учебного года школьники из Казахстана завоевали 362 медали на международных олимпиадах, включая 41 золотую. Каждый второй участник вернулся с наградой. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанские ученики проявили высокие знания и заняли лидирующие позиции на престижных мировых и региональных соревнованиях. Среди наиболее ярких достижений:
- Рамазан Бутантаев (Мангистауская область) — признан лучшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Нургуль Егенбергенова (Астана, 10 класс) — названа лучшей участницей Азиатской олимпиады по физике;
- Алдияр Амангелды (ВКО) — признан лучшим информатиком Центральной Азии;
- Мендигали Калдыбай (Мангистауская область) — получил титул лучшего практика по химии среди участников из 40 стран.
- Казахстанские школьники также стали двукратными чемпионами мира по химии и трехкратными чемпионами мира по робототехнике на First Global Challenge.
Государство поощряет успехи учащихся: в 2024 году на выплаты призерам международных олимпиад было выделено 77,5 млн тенге для 26 школьников и 6,4 млн тенге — для 24 педагогов.
Размер денежного вознаграждения составляет:
- 1500 МРП за золотую медаль,
- 1000 МРП — за серебряную,
- 500 МРП — за бронзовую.
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