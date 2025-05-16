По итогам 2024–2025 учебного года школьники из Казахстана завоевали 362 медали на международных олимпиадах, включая 41 золотую. Каждый второй участник вернулся с наградой. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанские ученики проявили высокие знания и заняли лидирующие позиции на престижных мировых и региональных соревнованиях. Среди наиболее ярких достижений:

Рамазан Бутантаев (Мангистауская область) — признан лучшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона;

Нургуль Егенбергенова (Астана, 10 класс) — названа лучшей участницей Азиатской олимпиады по физике;

Алдияр Амангелды (ВКО) — признан лучшим информатиком Центральной Азии;

Мендигали Калдыбай (Мангистауская область) — получил титул лучшего практика по химии среди участников из 40 стран.

Казахстанские школьники также стали двукратными чемпионами мира по химии и трехкратными чемпионами мира по робототехнике на First Global Challenge.

Государство поощряет успехи учащихся: в 2024 году на выплаты призерам международных олимпиад было выделено 77,5 млн тенге для 26 школьников и 6,4 млн тенге — для 24 педагогов.

Размер денежного вознаграждения составляет: