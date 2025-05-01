Казахстанские школьники вошли в тройку лучших на Международной Балканской олимпиаде по математике (BMO), которая завершилась в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В соревнованиях приняли участие школьники из 22 стран, и представители Казахстана показали стопроцентный результат — все члены команды вернулись с медалями.

"Сборная завоевала шесть наград: три серебряные и три бронзовые медали. Серебро завоевали Амир Сахипов из РФМШ Алматы, Маргулан Шарел из школы Spectrum в Астане и Эльдар Усенов из НИШ ФМН Алматы. Бронзовыми призёрами стали Дамир Нурланов из НИШ ХБН Актау, Амирлан Аманжолов из школы Haileybury Алматы и Бердибек Орынбасар из лицея "Білім-инновация" в Атырауской области", — говорится в сообщении.

По словам Маргулана Шарела, участие в BMO стало важным этапом подготовки к Международной олимпиаде по математике, которая пройдёт в июле в австралийском Квинсленде. Он поблагодарил государство за поддержку молодых талантов и выразил признательность своим наставникам и тренерам за профессиональную подготовку.

Национальную команду подготовили Асылбек Исахов и Мухтар Кабак. Это уже второе подряд успешное выступление казахстанских школьников на Балканской олимпиаде — в 2024 году они также вошли в тройку лучших.