Казахстанские школьники стали трёхкратными чемпионами мира по робототехнике

В Греции завершился крупный чемпионат по робототехнике FIRST Global Challenge. казахстанские школьники добились рекордных результатов, став лидерами сразу по нескольким направлениям и завоевав главную победу среди 190 стран мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Этим триумфом сборная Казахстана третий год подряд подтверждает свой чемпионский титул. В состав нашей команды вошли ученики НИШ ФМН г.Алматы: Ердаулет Тургенбаев, Әлфия Байжақып, Нуржан Кокеев, Досжан Дайран и Кадылбек Дастан. Тренеры —Асылбек Мурзахметов, Нурдаулет Досмагамбет и Дулат Байтуленов.

Помимо золотой медали в номинации Grand Challenge Award и рекордного количества баллов в играх, копилка сборной пополнилась двумя серебряными медалями в высших судейских номинациях FIRST Global International Excellence имени А. Эйнштейна и Robots Skills Challenge за выдающиеся инженерные разработки. Помимо этого, серебряную медаль в номинации Outstanding Supporter им.Аль-Хорезми получил отечественный Общественный Фонд USTEM FOUNDATION за поддержку молодых инженеров.

"Мы очень рады, что смогли в очередной раз побить рекорд соревнований и завоевать золотую медаль для нашей страны. Ни одна страна в мире не может похвастаться двухкратным чемпионством, в то время как мы уже третий год подряд с большим отрывом добиваемся победы. Стоит отметить, что состав сборной ни разу за эти годы не повторялся, и честь страны ежегодно защищают разные дети, которых мы отбираем на национальных этапах", — поделился тренер сборной и со-основатель фонда Асылбек Мурзахметов.

Напомним, Казахстан одержал победу в 2022 году в Женеве и в 2023 году в Сингапуре. Национальная сборная была сформирована в рамках отборочных этапов олимпиады по робототехнике, прошедших при поддержке РНПЦ "Дарын", Министерства просвещения РК и акимата города Алматы.

Справочно: FIRST Global Challenge — это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. Это третья победа казахстанских школьников на столь престижном инженерном соревновании.