Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике

Фото: t.me/aimagambetov

Школьники из Шымкента принесли Казахстану серебряную медаль Всемирной олимпиады по робототехнике, которая проходила в немецком городе Дортмунд. Об этом на своём Telegram-канале сообщил Министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что ученики из Казахстана в очередной раз продемонстрировали очень высокий уровень знаний.

"Победителями стали Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш, ученики государственной школы №26 им. Ж.Жабаева и IT-лицея № 9 из Шымкента. World Robot Olympiad (WRO) проводится с 2004 года. Казахстан участвует в данной олимпиаде с 2014 года. В этом году в финале за звание лучших боролись 365 команд из 73 стран мира. А на отборочных этапах участвовали 15 тысяч команд по всему миру. Победы детей на мировой арене вызывают особое чувство гордости", — написал Асхат Аймагамбетов, поздравив призёров, а также их наставников и родителей.

Напомним, ранее юные казахстанцы в возрасте от 15 до 17 лет победили на престижных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE, которые прошли в Швейцарии. Они не только победили, но и набрали самое большое количество очков среди 180 стран. Казахстан стал единственной страной, которая получила сразу три высших награды: за самый высокий балл, за поддержку развития движения и за технические навыки робота.