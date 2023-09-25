Казахстанские школьники стали лучшими на чемпионате мира по тогызкумалак

В Алматы прошёл первый в истории чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Сообщается, что по итогам четырёх соревновательных дней были выявлены лучшие игроки в дисциплинах "рапид" и "блиц".

"В результате команда Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав восемь золотых наград", - сообщили в Министерстве просвещения.

Отмечается, что в мировом первенстве среди школьников приняли участие более 200 игроков из 17 стран - Чехии, Монголии, Турции, Бангладеша, Испании, Колумбии, Пакистана, Венгрии, Узбекистана и других. Общий призовой фонд турнира составил восемь миллионов тенге.