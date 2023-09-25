Казахстанские школьники стали лучшими на чемпионате мира по тогызкумалак
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
258Фото: Министерство просвещения РК
В Алматы прошёл первый в истории чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
Сообщается, что по итогам четырёх соревновательных дней были выявлены лучшие игроки в дисциплинах "рапид" и "блиц".
"В результате команда Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав восемь золотых наград", - сообщили в Министерстве просвещения.
Отмечается, что в мировом первенстве среди школьников приняли участие более 200 игроков из 17 стран - Чехии, Монголии, Турции, Бангладеша, Испании, Колумбии, Пакистана, Венгрии, Узбекистана и других. Общий призовой фонд турнира составил восемь миллионов тенге.
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