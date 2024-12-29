Топ-10 достижений казахстанских детей собрали в обзоре журналисты BaigeNews.kz.

В этом году 11-летняя Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Lignano. Спортсменка одержала победу со счётом 3:0, одолев испанок Лолу Уриа и Джулию Фернандес, итальянок Серену Россати и Эмили Кожакару, румынку Бьянку Тома, а также обыграла представительницу Монголии Аялгуу Эрденехуяг со счётом 3:2.

13-летняя Айару Алтынбек взяла "золото" чемпионата мира-2024 среди школьников по классическим шахматам.

Школьники из нашей страны победили на международных олимпиада по информатике IOI-2024, химии. Кроме того, учащиеся завоевали медали на 65-й международной олимпиаде по математике, 54-й международной олимпиаде по физике IPHO-2024, олимпиаде по биологии среди школьников IBO-2024. Вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова.

Также казахстанские школьники стали трёхкратными чемпионами на крупнейшей международной олимпиаде по робототехнике FIRST Global Challenge 2024.

А шестилетний стример Адиль Советов показывает впечатляющие результаты в игре Сounter-Strike – одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.