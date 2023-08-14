Казахстанские школьники произвели фурор на международной олимпиаде

Казахстанские школьники завоевали призовые места на международной олимпиаде по географии IGeO-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения Республики Казахстан.

Честь страны защищали четыре призера республиканской олимпиады по географии. Они соревновались в трех турах: письменный тест, мультимедийный тест и практическое задание.

По итогам международной олимпиады копилку сборной страны пополнили сразу две медали: Золото – Санжар Хамитов – ученик 11 класса НИШ г.Актобе; Бронза – Арсен Сыдыков – ученик 10 класса НИШ г.Шымкент.

Отметим, IGeO впервые стартовала в 1996 году в Гааге под эгидой Международного географического союза (IGU). Сборная Казахстана участвует с 2012 года. Всего нашими школьниками завоевано 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.