Восьмиклассники Ильяс Закиров и Диас Дастанов из Городской многопрофильной казахской школы-гимназии Аягозского района Абайской области разработали фильтр для очистки воды, который может использоваться в условиях чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz.

Идея создать устройство пришла ребятам после наблюдения за тем, как весной талая и дождевая вода уходит впустую. Юные изобретатели предложили очищать такую воду с помощью простого фильтра, пригодного для использования при наводнениях, землетрясениях или сбоях в водоснабжении.

Фильтр собран из доступных материалов: пластиковая бутылка, песок, мелкие и крупные камни, активированный уголь и вата. Каждый элемент выполняет важную функцию: от задержки ила до устранения запаха и органики. По расчётам школьников, устройство может сократить потери воды до 48%.

Научный руководитель проекта — Кантжан Бастосова. Она отмечает, что Ильяс и Диас проявляют интерес к экологии и IT, и уже работают над интеграцией цифровых компонентов в фильтр, чтобы создать полноценный прикладной продукт.

"Мы хотели доказать, что даже из простых вещей можно сделать что-то нужное и полезное", — говорят ребята.

Их работа вошла в десятку лучших на региональном чемпионате по робототехнике. Впереди — доработка идеи и, возможно, серийное производство устройства для использования в быту, на стройках и в полевых условиях.

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