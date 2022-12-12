Казахстанские школьники показали класс на международной олимпиаде по физике, биологии и химии

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на Международной юниорской олимпиаде по физике, биологии и химии. Об успехе рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

В копилке казахстанцев одна серебряная и пять бронзовых наград.

"Дети обновили рекорд прошлого года, когда в копилке были три бронзовые медали. Поздравляю наших призеров с высокими достижениями! Желаю новых побед!" - сказал Аймагамбетов.

В этом году интеллектуальные соревнования проходили в колумбийском городе Богота. В них участвовали 300 детей из 60 стран мира.