Казахстанские школьники отличились на Европейской юношеской олимпиаде по информатике

Два "золота", "серебро" и "бронзу" завоевали казахстанские школьники на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024,передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования прошли в Молдове и объединили около 200 школьников из 50 стран мира. На протяжении двух дней участники решали по три задачи, имея в запасе всего четыре часа для каждого набора.

Казахстанская сборная завоевала четыре медали. Обладателями "золота" стали ученик 9 класса Кызылординского областного лицея-интерната "Білім-Инновация" для одаренных детей №9 им. С. Шаухаманова Мансур Мамадахунов и девятиклассник РФМШ Алматы Жан Анри.

"Серебро" завоевал Исатай Исмагзи – ученик 9 класса специализированного лицея-интерната для одаренных детей "Білім-Инновация" Талдыкорган.

"Бронза" у Арнура Нургазина, учащегося в восьмом классе НИШ ФМН Семея.

В прошлом году на EJOI-2023 юные программисты из Казахстана завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.