20 марта в 11:00 во всех организациях образования пройдет республиканский челлендж, посвященный празднованию Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz.



Цель мероприятия - воспитание духовно-нравственной культуры и патриотизма у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия страны и популяризация игры на домбре среди детей.

"Челлендж домбристов - это возможность продемонстрировать музыкальное мастерство детей, молодежи, педагогов и родителей, объединив всю страну в едином звучании домбры. К участию приглашаются все желающие. С 2023 года челлендж проводится во всех организациях образования и уже стал значимым культурным событием. В рамках инициатив "Біртұтас тәрбие" и плана мероприятий "Наурызнама" звуки домбры одновременно зазвучат по всей стране", - отметил директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Ерлан Калмаков.

Добавим, что празднование Наурыз мейрамы пройдет во всех школах Казахстана с 14 по 23 марта. В эти дни также состоятся тематические челленджи, общенациональная экологическая акция и соревнования по национальным играм.