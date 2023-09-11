Казахстанские шахматистки пробились в финал чемпионата мира в Польше

Казахстанские шахматистки прошли в финал командного чемпионата мира среди женщин, который проходит в польском Быдгоще, передаёт BaigeNews.kz.

Радостной новостью поделился известный казахстанский шахматист Дармен Садвакасов. Он отметил, что впервые за историю своей независимости Казахстан завоюет медали на командном чемпионате мире среди женщин.

"Мы в финале чемпионата мира среди женщин! Победа над французской сборной в третьем дополнительном матче привела к командной победе 2:1 и вывела нашу женскую сборную в финал на сборную Грузии. До этого мы гордились двумя великолепными победами Бибисары (Асаубаевой) на чемпионате мира по блицу, замечательной серебряной медалью Динары (Садуакасовой) по рапиду, а теперь у всей нашей женской сборной есть минимум серебро чемпионата мира. Впервые за историю независимости Казахстан завоюет медали на командном чемпионате мире среди женщин! Большой труд и очень крутой успех!", — написал Дармен Садвакасов на своей странице в Facebook.

Ранее казахстанские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира. Они обыграли соперниц из Германии со счетом 3:1. Победу стране принесли Алуа Нурманова и Амина Каирбекова, кроме того, честь страны защищают Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай и Меруерт Камалиденова.

11 сентября казахстанские шахматистки выступят в финальном матче.