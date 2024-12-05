Казахстанские сейсмологи сообщили о новом землетрясении

5 декабря в 09:02 по времени Астаны (04:02 по Гринвичу) на территории Ирана произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский Национальный центр данных.

Координаты эпицентра: 31.74 градуса северной широты, 49.57 градуса восточной долготы.

"Магнитуда mb=5.5. Энергетический класс К=13.3", - говорится в информации сейсмологов.

Напомним, что накануне сообщалось о землетрясении в 96 км от Алматы.