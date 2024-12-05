Казахстанские сейсмологи сообщили о новом землетрясении
Магнитуда составила 5.5.
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
165Фото: 75.mchs.gov.ru
5 декабря в 09:02 по времени Астаны (04:02 по Гринвичу) на территории Ирана произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский Национальный центр данных.
Координаты эпицентра: 31.74 градуса северной широты, 49.57 градуса восточной долготы.
"Магнитуда mb=5.5. Энергетический класс К=13.3", - говорится в информации сейсмологов.
Напомним, что накануне сообщалось о землетрясении в 96 км от Алматы.