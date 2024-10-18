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Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино

Сегодня, 11:13
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openbusiness.ru Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: openbusiness.ru

Министр туризма приказом от 15 октября 2024 года утвердил в новой редакции Правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на наличие признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов без лицензии, передаёт BaigeNews.kz.

В целях выявления незаконной деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, уполномоченный орган осуществляет систематический сбор информации содержания интернет-ресурсов, в том числе по сведениям об интернет-ресурсах, содержащих признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, получаемым от физических и юридических лиц.

Систематический сбор включает в себя выявление и фиксацию интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий.

Далее выявленные ресурсы включают в перечень и передают сведения в информационную систему "Кибернадзор" для ограничения доступа к ним на территории Казахстана.

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