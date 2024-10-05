Казахстанские сахарные заводы получат льготные кредиты

Правительство Казахстана приняло решения по субсидированию сахарных заводов и выплате фермерам. Об этом стало известно на совещании по вопросам стабилизации цен на основные продукты питания под председательством вице-премьера страны Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На совещании отметили, что в этом году валовый сбор свеклы составил 1,1 млн тонн, из чего можно произвести порядка 120 тыс. тонн сахара. С началом сбора урожая свекловоды неоднократно поднимали вопрос выплаты субсидий и оплаты со стороны заводов за сдачу свеклы на переработку. Согласно нормативам, фермеры получают субсидии в размере 25 тенге за каждый килограмм сданной свеклы, при этом закупочная стоимость на заводах составляет 15 тенге за килограмм. Таким образом, фермеру полагается 40 тенге за 1 кг сданного на переработку урожая.

"Решением Правительства в конце сентября был расширен перечень видов деятельности социально-предпринимательских корпораций в Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, где выращивается свекла, что позволит этим корпорациям финансировать сахарные заводы для пополнения оборотных средств под льготный процент. Общая сумма льготного кредитования сахарных заводов от АО "Аграрная кредитная корпорация" составляет 25,8 млрд тенге. Кредитная линия уже открыта для завода "Ақсу қант" на сумму 15 млрд тенге и выделено через СПК "Жетісу" 1,6 млрд тенге. Меркенскому сахарному заводу предоставлена кредитная линия на 10,8 млрд. тенге. Это позволит сахарным заводам в скором времени рассчитаться со свекловодами за новый урожай", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для субсидирования фермеров за сдачу сахарной свеклы на переработку 25 тенге за килограмм в ближайшее время из резерва Правительства будут выделены необходимые средства.

Выплаты фермеры будут получать поэтапно в соответствии с установленным порядком. Для возмещения транспортных расходов фермеров Жамбылской области, которые вынуждены везти 100 тыс. тонн свеклы на Аксуский сахарный завод в Жетысуской области, норматив субсидирования увеличен с 25 тыс. тенге до 45 тыс. тенге за тонну.

На совещании вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал о результатах проверки запасов продуктов питания в региональных стабфондах.

"Для ревизии была создана рабочая группа, в которую вошли представители Комитета торговли МТИ, Комитета госинспекции в АПК МСХ, МСХ, АЗРК. По итогам проверки заявленное состоянии запасов подтвердилось. Однако ревизия в Актюбинской области показала, что не все форвардные контракты были заключены именно с сельхозпроизводителями. Серик Жумангарин дал акимату региона недельный срок для перезаключения контрактов с действующими фермерами. Комитету торговли было поручено оказать содействие в поиске производителей овощей из других регионов, готовых поставлять продукцию в Актюбинскую область", — сообщил Ермек Кенжеханулы.

Также на совещании отметили продолжающуюся дефляцию на основные виды продуктов питания: с начала года и по 1 октября динамика роста цен составила -0,3%. За прошедшую неделю средний индекс цен остался без изменений, с нулевым показателем роста.