Казахстанские пятиборцы вышли в финал Азиатских игр

Двум казахстанским спортсменам удалось пробиться в финал Азиатских игр в Ханьчжоу. В решающую стадию соревнований вышли пятиборцы Павел Ильяшенко и Кирилл Стадник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале в группе А Ильяшенко финишировал шестым, Стадник - восьмым.

Финал пройдёт 24 сентября.