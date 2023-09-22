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Казахстанские пятиборцы вышли в финал Азиатских игр

22 Сентября, 17:02
АВТОР
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olympic.kz 22 Сентября, 17:02
22 Сентября, 17:02
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Фото: olympic.kz

Двум казахстанским спортсменам удалось пробиться в финал Азиатских игр в Ханьчжоу. В решающую стадию соревнований вышли пятиборцы Павел Ильяшенко и Кирилл Стадник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале в группе А Ильяшенко финишировал шестым, Стадник - восьмым.

Финал пройдёт 24 сентября.

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