Казахстанские пятиборцы вышли в финал Азиатских игр
22 Сентября, 17:02
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22 Сентября, 17:0222 Сентября, 17:02
724Фото: olympic.kz
Двум казахстанским спортсменам удалось пробиться в финал Азиатских игр в Ханьчжоу. В решающую стадию соревнований вышли пятиборцы Павел Ильяшенко и Кирилл Стадник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В полуфинале в группе А Ильяшенко финишировал шестым, Стадник - восьмым.
Финал пройдёт 24 сентября.
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