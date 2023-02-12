Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на чемпионате Азии

Фото: Instagram/qazathletics

В заключительный день Х Чемпионата Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в столичном комплексе "Qazaqstan", все призовые места по прыжкам в высоту среди женщин заняли казахстанки, передаёт BaigeNews.kz

Фото: Instagram/qazathletics

"Лучший результат 1.89 метра показали Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова. Третье место заняла Елизавета Матвеева с результатом 1.84", — сообщается на официальной странице Федерации лёгкой атлетики Казахстана.

Фото: Instagram/qazathletics

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qazaq Athletics 🇰🇿 (@qazathletics)

Напомним, в первый день чемпионата в копилку Казахстана попала первая золотая медаль. Кэролайн Чепкоеч Кипкируи финишировала первой в беге на 3000 метров и стала чемпионкой.

А в беге на 60 метров Ольга Сафронова завоевала серебряную медаль. Она преодолела это расстояние за 7.32 секунды.

Фото: qazathletics.kz

Казахстанские спортсмены, специализирующиеся на 400 метров, первыми пересекли финишную линию в квалификационных соревнованиях. В итоге Михаил Литвин вышел в финал чемпионата с результатом 46.97, Вячеслав Земс с результатом 47.32.

Во второй день Х Чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении Акбаян Нурмамет завоевала бронзовую медаль в беге на 1500 метров. Ее результат 4:21.31.

В беге на 400 метров среди мужчин наш соотечественник Михаил Литвин финишировал вторым с результатом 46.39 секунды. Он уступил первое место на несколько миллисекунд (46,25 секунды) катарскому спортсмену Амару Исмаилу Ибрагиму.

Фото: qazathletics.kz

В беге на 400 метров среди женщин наша соотечественница Элина Михина с результатом 54.07 завоевала золотую медаль чемпионата Азии.