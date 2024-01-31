Казахстанские предприниматели смогут участвовать в электронных закупках государств ЕАЭС

Минторговли РК подготовило на рассмотрение мажилисменам законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Вводится компетенция Комиссии на утверждение правил по обеспечению взаимного признания национальных электронных цифровых подписей. На сегодня Договором о ЕАЭС предусмотрено взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для участия в государственных закупках", - сказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Глава ведомства отметил, что правила позволят определить порядок взаимодействия уполномоченных органов и обеспечить доступ к участию в государственных закупках, проводимых в электронном формате.

"Документ предусматривает механизмы защиты отечественных производителей и учитывает интересы национальных государств. Кроме того, система выдачи разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров, будет переведена в электронный формат", - пояснил он.

Всего в Договор о ЕАЭС вносится 32 поправки. Изменения касаются технического регулирования, санитарного, ветеринарно-санитарного и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования, конкуренции, государственных закупок.