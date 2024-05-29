Казахстанские предприниматели представили свой экспортный потенциал в Китае

В течение двух дней с 28 по 29 мая бизнес-делегация во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым принимала участие в переговорах и встречах с потенциальными партнерами, представителями госсектора провинции Цзянсу и крупнейших компаний Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Сегодня в городе Нанкин состоялся деловой форум "Казахстан – Цзянсу", на котором бизнес-круги двух стран презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности.

Как отметил министр торговли и интеграции, очередной визит казахстанских предпринимателей в Китай подтверждает прочные двусторонние связи между нашими странами.

"Главы наших государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества. Благодаря поддержке руководства провинции Цзянсу мы расширяем направления взаимодействия и реализуем совместные проекты. Вся эта работа направлена на выполнение задач, поставленных руководством наших стран, по увеличению товарооборота и переходу на качественно новый уровень торгово-экономических отношений", - сказал Арман Шаккалиев в приветственной речи.

При этом он поделился результатами своей недавней рабочей поездки в провинцию Сычуань, где прошли плодотворные встречи с губернатором провинции и было приложено немало усилий для продвижения казахстанских товаров на рынок Китая.

Ежегодно отечественные предприятия увеличивают поставки высококачественной продовольственной продукции в Китай, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны ближайшего крупного потребителя. Министерство торговли и интеграции развивает сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации, в зависимости от запросов регионов. Сейчас активная работа по укреплению взаимодействия проводится с руководством и бизнесом провинции Цзянсу.

По данным статистики, провинция Китая импортирует товары на сумму, превышающую 552 млн долларов. В основном это ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень. Казахстанские компании обладают потенциалом для успешного экспорта в Цзянсу практически всей указанной товарной линейки.

Способствовать выходу отечественной продукции на китайский рынок будет работа казахстанских торговых представительств.