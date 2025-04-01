С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые затронут владельцев казахстанских водительских удостоверений. Теперь граждане Казахстана, постоянно проживающие в РФ или получившие российское гражданство, должны были заменить свои права на российские до этой даты, передаёт BaigeNews.kz.

По данным "Парламентской газеты", казахстанцы, прибывшие в Россию после 1 апреля 2024 года, могли пользоваться своими удостоверениями в течение года, но теперь им также необходимо сдать экзамен и получить российские права.

Что грозит за нарушение?

За управление автомобилем с недействительным удостоверением водителя могут оштрафовать на сумму от 30 750 до 92 250 тенге. В некоторых случаях транспортное средство могут отправить на штрафстоянку.

Кто освобожден от замены прав?

Правила не распространяются на водителей с белорусскими удостоверениями – они по-прежнему остаются действительными в РФ.

Как заменить права?

Для обмена казахстанских водительских прав на российские потребуются:

Паспорт

Квитанция об уплате госпошлины

Медицинская справка

Перевод водительского удостоверения на русский язык

В некоторых случаях – сдача экзамена

Казахстанцам, проживающим в России, стоит заранее подготовить документы и успеть заменить права, чтобы избежать штрафов и проблем с ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что казахстанские права больше не действуют в России для ВНЖ и граждан РФ.