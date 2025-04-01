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Казахстанские права больше не действуют в России: что делать водителям?

Казахстанцам запретили ездить по своим правам в России с 1 апреля 2025 года.

Сегодня, 18:49
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: Unsplash

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые затронут владельцев казахстанских водительских удостоверений. Теперь граждане Казахстана, постоянно проживающие в РФ или получившие российское гражданство, должны были заменить свои права на российские до этой даты, передаёт BaigeNews.kz.

По данным "Парламентской газеты", казахстанцы, прибывшие в Россию после 1 апреля 2024 года, могли пользоваться своими удостоверениями в течение года, но теперь им также необходимо сдать экзамен и получить российские права.

Что грозит за нарушение?

За управление автомобилем с недействительным удостоверением водителя могут оштрафовать на сумму от 30 750 до 92 250 тенге. В некоторых случаях транспортное средство могут отправить на штрафстоянку.

Кто освобожден от замены прав?

Правила не распространяются на водителей с белорусскими удостоверениями – они по-прежнему остаются действительными в РФ.

Как заменить права?

Для обмена казахстанских водительских прав на российские потребуются:

  • Паспорт
  • Квитанция об уплате госпошлины
  • Медицинская справка
  • Перевод водительского удостоверения на русский язык
  • В некоторых случаях – сдача экзамена

Казахстанцам, проживающим в России, стоит заранее подготовить документы и успеть заменить права, чтобы избежать штрафов и проблем с ГИБДД.

Ранее мы писали о том, что казахстанские права больше не действуют в России для ВНЖ и граждан РФ.

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