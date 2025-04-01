Казахстанские права больше не действуют в России: что делать водителям?
Казахстанцам запретили ездить по своим правам в России с 1 апреля 2025 года.
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С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые затронут владельцев казахстанских водительских удостоверений. Теперь граждане Казахстана, постоянно проживающие в РФ или получившие российское гражданство, должны были заменить свои права на российские до этой даты, передаёт BaigeNews.kz.
По данным "Парламентской газеты", казахстанцы, прибывшие в Россию после 1 апреля 2024 года, могли пользоваться своими удостоверениями в течение года, но теперь им также необходимо сдать экзамен и получить российские права.
Что грозит за нарушение?
За управление автомобилем с недействительным удостоверением водителя могут оштрафовать на сумму от 30 750 до 92 250 тенге. В некоторых случаях транспортное средство могут отправить на штрафстоянку.
Кто освобожден от замены прав?
Правила не распространяются на водителей с белорусскими удостоверениями – они по-прежнему остаются действительными в РФ.
Как заменить права?
Для обмена казахстанских водительских прав на российские потребуются:
- Паспорт
- Квитанция об уплате госпошлины
- Медицинская справка
- Перевод водительского удостоверения на русский язык
- В некоторых случаях – сдача экзамена
Казахстанцам, проживающим в России, стоит заранее подготовить документы и успеть заменить права, чтобы избежать штрафов и проблем с ГИБДД.
Ранее мы писали о том, что казахстанские права больше не действуют в России для ВНЖ и граждан РФ.
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