Казахстанские пожарные стали чемпионами мира по боевому развёртыванию

В завершающий день XIII Чемпионата мира среди юношей и юниоров и IX Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, казахстанская команда девушек и юношей стали чемпионами в дисциплине "Боевое развертывание", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Церемонии награждения приняла участие Сора Бактыбайкызы - первая трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою среди казашек, профессиональный боец смешанных единоборств, мастер спорта Республики Казахстан по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.

В общекомандном мировом зачете среди мужчин: первое место заняла сборная спортсменов России, второе место – Беларусь, спортсмены Казахстана замкнули тройку лидеров.

В общекомандном зачете у девушек и юниорок главный пьедестал почета заняли также представители Российской Федерации, второе место – Республика Беларусь, третье место- Республика Казахстан.

По словам главного секретаря соревнований Николая Щелина, чемпионат 2024 года раскрыл способности многих команд. Никогда география финалистов победителей призеров не была так широка, как в этом году в Алматы.

"На этом чемпионате победителями–призерами стали практические все страны участники Пожарно-спасательного спорта. В первый день по дисциплине "Подъем по штурмовой лестнице на 2-й и 3-й этаж учебной башни", в финалах были представлены спортсмены России, Беларуси и Казахстана, во второй день забега по "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями", география чемпионата расширилась – Россия, Беларусь, Казахстан, Словакия и все ребята достигли хороших результатов и встали на пъедестал почета. Но в последний день – просто пушка: казахстанцы стали королями "боевого развертывания!", — отметил Николай Щелин.

Фото МЧС РК