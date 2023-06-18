Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Чемпионат мира по рукопашному бою прошёл с 16-18 июня в Астане. Участие в международных соревнованиях приняли более 360 спортсменов, представляющие 32 страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В сборную команду Казахстана вошел сотрудник департамента полиции Акмолинской области, мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, майор полиции Ардак Мадимухаметов.

В результате проведенных поединков, майор полиции Мадимухаметов Ардак в разделе "самооборона с оружием" занял призовое третье место.

Также третье место занял инспектор СОБР ДП Кызылординской области старший лейтенант полиции Гайни Нурмахан.