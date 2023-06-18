Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 22:06
130
Сегодня, 22:06
130
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою

Чемпионат мира по рукопашному бою прошёл с 16-18 июня в Астане. Участие в международных соревнованиях приняли более 360 спортсменов, представляющие 32 страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В сборную команду Казахстана вошел сотрудник департамента полиции Акмолинской области, мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, майор полиции Ардак Мадимухаметов.  

В результате проведенных поединков, майор полиции Мадимухаметов Ардак в разделе "самооборона с оружием" занял призовое третье место.  

Также третье место занял инспектор СОБР ДП Кызылординской области старший лейтенант полиции Гайни Нурмахан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:06
130
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх