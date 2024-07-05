Казахстанские пограничники пресекли ввоз более 14 кг наркотиков за месяц

Пограничной службой КНБ в течение июня 2024 года во взаимодействии с компетентными органами пресечен ввоз наркотических средств общим весом более 14 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

По информации КНБ, задержано 4 337 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы – 55 иностранных граждан; за попытку нарушения границы – 35 иностранных граждан.

"Предотвращено 1 639 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе: наркотических средств – 46 фактов, общий вес – более 14 кг; оружия, боеприпасов – 48 фактов (1 единица огнестрельного, 6 единиц травматического и 459 единиц холодного оружия, 172 шт. боеприпасов); религиозной литературы – 30 фактов (692 экз.);

ГСМ – 553 факта (более 45 тонн) на общую сумму свыше 14 млн тенге; товаров народного потребления – 726 фактов на общую сумму более 2,2 млрд тенге; валюты – 236 фактов на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресечено 34 факта браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 147 млн тенге.



Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.