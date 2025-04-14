Казахстанские платёжные системы бьют рекорды по объёму операций
Объём платежей через системы Нацбанка РК в 2024 году превысил 1,4 квадриллиона тенге.
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В 2024 году через платёжные системы Национального Банка Казахстана обработано транзакций на сумму 1 487,4 триллиона тенге, что на 51,7% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz.
Наибольшая активность пользователей фиксировалась в интервале с 16:00 до 17:00. В операционные дни среднесуточный объём платежей через национальные платёжные платформы — Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга — составил 5,9 триллиона тенге.
Средний размер одного платежа в 2024 году достиг 16,9 миллиона тенге, что на 27,4% (или 3,6 миллиона тенге) превышает показатель предыдущего года.
Платёжные системы Нацбанка продемонстрировали высокую надёжность: коэффициент их работоспособности составил 99,96%, что выше установленных нормативов и подтверждает стабильность и бесперебойность работы финансовой инфраструктуры.
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