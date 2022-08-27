Казахстанские педагоги жалуются на сокращение нагрузки в новом учебном году

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Считанные дни остаются до начала учебного года. В школах распределяют нагрузку между педагогами. Некоторые из них остались не у дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

По словам учителей, всё произошло из-за отмены предмета самопознания и сокращения часов русского языка в классах с казахским языком обучения.

На сегодняшний день соцсети пестрят подобными жалобами. Кто-то остался совсем без работы, а кто-то потерял нагрузку. А вместе с тем и привычный заработок.

"Министерство просвещения закинуло перед началом учебного года просто бомбу, оставив учителей русского языка и литературы в казахской школе без нагрузки, т.е. сократив её вдвое. Это - сокращение заработной платы. А это - человеческая судьба. У нас практически в каждой казахстанской семье сейчас кредиты, ипотеки", - жалуется педагог Роза Утеулина.

Судя по комментариям в Казнете, такая же участь настигла и других предметников. Педагоги возмущены тем, что их просто-напросто ставят перед фактом, а не предупреждают о реформах заранее.

Между тем, экономист Арман Байганов считает, что тратить бюджетные деньги на "ненужные" предметы нерационально.

"Нет необходимости тратить бюджетные средства, необходимо более эффективно их использовать. На те предметы, которые менее востребованы в нынешних реалиях, думаю, надо перенаправить эти средства на те предметы, которые больше пригодятся", - добавил эксперт.

Педагоги говорят, что не против переквалифицироваться. Но сделать это в столь короткое время просто невозможно.