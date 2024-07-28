Казахстанские пасечники бьют тревогу: вместе с саранчой и клещами массово травят пчёл

Повсеместная обработка сельскохозяйственных растений пестицидами и гербицидами приводит к гибели тысяч пчёл. Душит казахстанский сладкий бизнес и импорт медовых продукций из других стран. К слову, сами пасечники отмечают, что зачастую на рынки страны завозят не натуральный мед, а его аналог. О проблемах владельцев пасек и возможных путях их решения узнал корреспондент Baigenews.kz.

После химических обработок полей пасечники порой теряют целые семейства пчёл и несут огромные убытки. Проблема, по словам Валерия Демидова, в том, что люди попросту не предупреждены о работах, поэтому не успевают перевезти пасеки. Хотя решение в 21 веке вполне очевидно — необходимо создать единую базу или сайт, на котором публиковалась бы вся актуальная информация.

"Необходимо разработать единую базу учёта казахстанских сельхозпроизводителей, в которой будут отражены посеянные сельскохозяйственные культуры, методы химических обработок, сроки обработок и класс опасности препаратов. Так же нужна регистрация поставленных пасек. Каждый фермер будет видеть пасеки на его территориях, каждый пчеловод будет своевременно оповещён о химических обработках. Это позволит не допускать отравления пчелиных семей на территориях крестьянских хозяйств. Разработать системы оповещения для пчеловодов о химических обработках, через приложения, социальные сети и другие информационные платформы", — рассказывает спикер.

Ещё одна проблема не решаемая годами, по мнению пасечника, это отсутствие контроля на ввозимые на территорию Казахстана химические препараты для обработки сельскохозяйственных растений, паразитов. Из-за чего происходит отравление всех живых организмов. Страдают люди, пчёлы, дикие опылители, животные, птицы. Создаётся угроза для всего биоразнообразия Казахстана.

"Нужно обеспечить контроль за ввозом химических препаратов для обработки сельскохозяйственных культур, для дезинфицирующих станций. Провести исследования на безопасность и влияние этих препаратов на здоровье человека, пчёл и всего биоразнообразия Казахстана. Ужесточить наказание и прописать ответственность за потраву пчёл, диких опылителей, биоразнообразия. Назначить ответственных за контроль использования химических препаратов на территории Республики Казахстан. Определить и запретить ввоз и использование на территории страны препараты высокого уровня опасности для человека, пчёл, диких опылителей и их среды обитания", — считает пчеловод.

Он также считает, что нужен полный запрет препараттов 1 и 2 класса опасности. Также необходимо организовать исследования по разработкам органических биопрепаратов и обеспечивать полный переход на безопасную борьбу с вредителями.

"А ещё в Казахстане проблемой сохранения и защиты пчёл, диких опылителей и их среды обитания занимаются пчеловоды, эко-активисты, общественные организации. Государственные программы, гранты, субсидии на решения этой проблемы увы, не предусмотрены", — сетует собеседник.

К примеру в прошлом 2023 году из-за обработки территорий против клещей владельцы пчеловодных хозяйств потерпели большие убытки.

"От потрав пострадало очень много пасек в Шадринском районе Туркестанской области. Там дезинфекцию проводили против клеща. Из-за таких профилактических обработок санитарной зоны произошло массовое отравление медоносных пчел, что привело к уничтожению 70% популяции пчелиных семей в районе. Мы выезжали в Туркестан от областного общества. Встречались с руководством службы. Было внесено с нашей стороны предложение о применении препаратов против клеща, которые менее агрессивно действуют на пчёл. Эти требования легко можно заложить в условия по тендеру. Но, в этом году, как я понял, этого не сделали. Чем раньше травили, тем же и травят... И от саранчи у них свои препараты, которые очень сильно вредят пчёлам. По факту тут не только пчёлы страдают, а естественные опылители растений. Они тоже вместе с саранчой и клещами погибают",— говорит Демидов.

К слову, шансов спасти полезных насекомых, как оказалось, не было.

"При этом каких-либо оповещений через средства массовой информации до начала проведения вышеуказанной обработки, то есть до 27-го марта 2023 года, Центром дезинфекции по Туркестанской области, а также местным исполнительным органов — аппаратом Акима Шардаринского района произведено не было. Ввиду этого не имели никакой возможности спасти своих пчёл от отравления и их последующей массовой гибели", — говорит пчеловод.

Герой публикации в качестве примера отношения к пасечникам в мире приводит соседнее государство.

"Хочу отметить, что пчеловод зарабатывает очень мало, по сравнению с тем, какую пользу при опылениях приносят пчёлы для государства. Это мизер! В России сейчас это осознали и привлекают пасеки для опыления подсолнуха. Ну и цена, если по нашим меркам это от 2 200 рублей, то есть, грубо говоря, 11 000 тенге. И в последнее время, в российских группах пчеловодов, есть предложения заработать до 5 000 рублей за пчелиную семью. То есть это очень хорошие деньги, на которые пчеловод, в принципе согласится и поедет. Наши аграрии до конца еще не осознают, что рентабельность у опыления огромная. Это как пример и урожайность повышается", — рассказывает об опыте коллег Демидов.

Шымкентца поддерживает и вице-президент "Национального Союза пчеловодов Казахстана "Бал-Ара" Габит Нурадил. Он озвучивает еще одну проблему, бесконтрольный ввоз на территорию государства, пчёл неизвестного происхождения, пород, не районированных в нашей местности, которые наносят урон отечественным племенным хозяйствам, заражая местных пчёл различными заболеваниями.

"Для этого нужно конечно обеспечить ветеринарный контроль за ввозимыми на территорию Казахстана пчелиных семей, маток. Создание карантинных площадок, для недопущения попадания в страну пчёл не районированных пород, подверженных различным заболеваниям. Создание мероприятий по недопущению заражения местных пасек, истребления местного генофонда пчёл", — поясняет специалист.

За годы работы "Национальный Союз пчеловодов Казахстана "Бал-Ара" определил наиболее важные проблемы отрасли, пчеловоды разработали варианты предполагаемых решений. В том, числе и как повысить конкурентоспособность Казахстанских пчеловодов.

"Отсутствие мер государственной поддержки отечественных пчеловодов в виде грантов, субсидий, льготных кредитов на приобретение пчелосемей, оборудования, инвентаря, техники, участков земли, семян и саженцев медоносных растений. Пчеловодческие хозяйства не могут позволить быстрое расширение производства, автоматизацию, использование новых технологий и оборудования, себестоимость продукции получается высокой и не конкурентоспособной. Но есть решение! Можно приравнять пчеловодов к субъектам агропромышленного комплекса. Пчеловодство должно быть введено в технологическую карту сельского хозяйства, опыление как основополагающий фактор получения кормов и продукции растениеводства", — сообщил вице-президент национального союза пчеловодов Казахстана "Бал-Ара".

Обращались представители союза пчеловодов и в Палату предпринимателей Шымкента. Заместитель директора учреждения Бауыржан Бердалиев, отметил, что беспокоит предпринимателей не только небезопасная химобработка, но и некачественный товар, который завозят соседние государства.

"В палату предпринимателей поступило обращение от пчеловодов сразу по нескольким проблемным вопросам. Первый — демпинг цен на мёд со стороны производителей меда в Российской Федерации. Второй вопрос — это то, что в Казахстане отсутствует соответствующая лаборатория, где могут определить состав меда. Третий вопрос — из-за отсутствия этой самой лаборатории в Казахстане при экспорте меда они не могут сделать анализы на наличие антибиотиков в составе продукта. То есть если в составе товара есть антибиотики, при доставке этого товара в иную страну, может подлежать уничтожению. Ещё один вопрос касается агрессивного удобрения, если пчеловоды, не договорятся заблаговременно с хозяевами территории того же хлопчатника, или же их не уведомили о предстоящей обработке поля, то после опыления пчёлы просто на просто из-за химикатов погибают. Это четвертая проблема", — рассказал Бауыржан Бердалиев.

Пока местные пчеловоды борются за нормальные условия существования, на магазинных полках успешно лидируют иностранные конкуренты.

"По словам предпринимателей, из России на сегодняшний день заходит очень много мёда, но бизнесмены утверждают, что продукт не натуральный. В основном, по их словам, это патока — мёдосодержащий продукт, который продаётся под видом натурального. Мы статистику по Казахстану подняли, посмотрели за 2023 год, сколько к нам было завезено данного продукта. Выяснилось, что на рынок зашло около 283-х тонн натурального меда. Если по таможенной стоимости считать, то один килограмм мёда пвыходит по 858 тенге. Хотя наши производители говорят, что на рынке стоимость местного мёда была 2000-2500 тенге. Но после того, как начал поступать на рынок российский мёд, стоимость упала до 1000-1500 тенге. Это очень плачевная ситуация для наших производителей. Повторюсь, что бизнесмены отмечают, что это мёдосодержащий продукт и зашёл он в страну в большом объёме. 8260 тонн этой продукции к нам было импортировано в 2023 году. Один килограмм таможенной стоимости составляет 183 тенге. Также есть и другие позиции, которые более подходящие (похожи) на мёд", — пояснил заместитель директора учреждения Бауыржан Бердалиев.

Фото: Анастасия Новикова

А в Министерстве сельского хозяйства РКсообщили, что на обработку против саранчи в этом году было выделено более восьми миллиардов тенге. И уверяют, что перед проведением обработок, местными исполнительными органами и фитосанитарной службой проводится обязательное оповещение населения о предстоящих химических обработках, для принятия последними соответствующих предохранительных мер, в том числе рекомендация пчеловодам об обеспечении отгона пасек в места, где на проводятся химические обработки.

"Ввиду способности к периодическим массовым вспышкам, связанных с биологической цикличностью и миграцией, стадные саранчовые представляют наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям в годы массового размножения. В этой связи, организация защитных мероприятий против стадных саранчовых проводится за счет средств из республиканского бюджета путем закупа пестицидов и услуг по их хранению транспортировке и применению. В текущем году для борьбы со стадными саранчовыми выделено 8,1 млрд тенге, — сообщила пресс-служба Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

В ведомстве уточнили, что на эти деньги приобретены высокоэффективные препараты различного фитосанитарного назначения, как казахстанских, так и зарубежных производителей. При этом биологическая эффективность таких химобработок составляет 89-97% при условии, что обработки против стадных саранчовых проводятся в местах их обитания (земли госзапаса, залежи, пустынные, полупустынные и другие незаселенные участки). Однако, по данным ведомства, жалоб от пасечников в этом году не было.

"Также, отмечаем, что в текущем году жалоб и обращений со стороны пасечников, касательно гибели пчел, в адрес Комитета не поступало. Для снижения негативного воздействия на растения и животные в справочник пестицидов, разрешенных к применению на территории республики, включаются биопрепараты различного направления. В настоящее время зарегистрировано 19 биопрепаратов, в том числе для борьбы с саранчовыми 6 биопрепаратов", — подытожили в ведомстве.

С каждым годом количества нерешенных проблем у пчеловодов становится все больше, как и писем и обращений в соответствующие органы. Люди верят, что когда-нибудь на их запросы обратят внимание и местная медовая отрасль в стране будет процветать.