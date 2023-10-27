  • 28 Октября, 01:31
  • BAIGENEWS

Казахстанские паравелосипедисты завоевали "бронзу" на Азиаде

Вчера, 10:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
минтуризма и спорта Вчера, 10:20
Вчера, 10:20
374
Фото: минтуризма и спорта

Паравелосипедисты Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев финишировали третьими в гонке на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

В групповом зачёте спортсмены показали время 1:42:52. Таким образом, Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев стали бронзовыми медалистами.

Спортсмены из Южной Кореи завоевали "золото" (1:35:27), серебро досталось команде из Индонезии (1:42:52).

Самое читаемое

Наверх