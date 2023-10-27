Казахстанские паравелосипедисты завоевали "бронзу" на Азиаде
Вчера, 10:20
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Вчера, 10:20Вчера, 10:20
374Фото: минтуризма и спорта
Паравелосипедисты Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев финишировали третьими в гонке на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
В групповом зачёте спортсмены показали время 1:42:52. Таким образом, Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев стали бронзовыми медалистами.
Спортсмены из Южной Кореи завоевали "золото" (1:35:27), серебро досталось команде из Индонезии (1:42:52).
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