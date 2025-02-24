На чемпионате Азии по пара велоспорту на треке казахстанские спортсмены Кирилл Ильюкевич (стокер) и Антон Лаврентьев (пилот) показав время 4:36.708 секунд на дистанций 4 км, завоевали золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz. А серебро и бронза достались малайзийским спортсменам.

В соревнованиях среди женщин Жулдыз Кайнарова (стокер) и Полина Братчикова (пилот) завоевали серебряную медаль, преодолев дистанцию за 3:55.816 секунд.

Ранее, в первый день соревнований казахстанские спортсмены выиграли бронзовую медаль в командном спринте.

Отметим, что чемпионат Азии по пара велоспорту на треке проходит в Малайзии с 21 по 27 февраля. В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из 16 стран Азии. Казахстан представляет команда из шести атлетов.