Казахстанские паравелогонщики одержали победу на чемпионате Азии
В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов.
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На чемпионате Азии по пара велоспорту на треке казахстанские спортсмены Кирилл Ильюкевич (стокер) и Антон Лаврентьев (пилот) показав время 4:36.708 секунд на дистанций 4 км, завоевали золотую медаль, передаёт BaigeNews.kz. А серебро и бронза достались малайзийским спортсменам.
В соревнованиях среди женщин Жулдыз Кайнарова (стокер) и Полина Братчикова (пилот) завоевали серебряную медаль, преодолев дистанцию за 3:55.816 секунд.
Ранее, в первый день соревнований казахстанские спортсмены выиграли бронзовую медаль в командном спринте.
Отметим, что чемпионат Азии по пара велоспорту на треке проходит в Малайзии с 21 по 27 февраля. В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из 16 стран Азии. Казахстан представляет команда из шести атлетов.
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