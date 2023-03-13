Казахстанские параспортсмены завоевали 46 медалей на турнире в Бишкеке

В Бишкеке прошёл первый чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона среди спортсменов с нарушениями слуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В нём участвовали около 300 спортсменов из восьми стран. Казахстанская сборная завоевала на соревнованиях 46 медалей, включая 15 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых.

Таеквондисты из Казахстана выиграли 14 медалей, из которых одна золотая, четыре серебряные и девять бронзовых.

В дзюдо все 13 казахстанских спортсменов завоевали медали: шесть золотых, одну серебряную и шесть бронзовых. В греко-римской борьбе борцы из Казахстана выиграли девять медалей, из которых три золотые, три серебряные и три бронзовые.В вольной борьбе казахстанцы завоевали десять медалей: пять золотых и пять серебряных. В командном зачете сборная Казахстана заняла первое место, второе место досталось команде Ирана, а третье место - команде Кыргызстана.

На первом Азиатско-Тихоокеанском чемпионате среди спортсменов нарушения слуха сборная Казахстана показала высокие результаты.