Казахстанские паралимпийцы вылетели в Париж

Первый поток казахстанцев, участвующих в XVII летних Паралимпийских играх, отправился в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные команды по волейболу сидя, паранастольному теннису и параплаванию, передаёт BaigeNews.kz.

Национальная сборная по волейболу сидя впервые за 28 лет получила лицензию на участие в Паралимпийских играх. Лицензия по паранастольному теннису стала первой в истории страны в этом виде спорта.

В состав сборной команды по параплаванию входят такие известные спортсмены как чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне Зульфия Габидуллина, бронзовый призёр Паралимпийских игр Токио-2020 Нурдаулет Жумагали, а также победители международных соревнований Сиязбек Далиев и Амир Муратбеков.

Всего на Паралимпийские игры-2024 казахстанские спортсмены завоевали 33 лицензии в 9 видах спорта. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.