Казахстанские паралимпийцы рассказали о подготовке к Играм в Париже

28 августа в Париже официально будет объявлено о старте летних Паралимпийских игр 2024. В составе делегации Казахстана на этих крупнейших и престижнейших всемирных соревнованиях среди атлетов с ограниченными возможностями 44 спортсмена, завоевавших 33 лицензии в 9 видах спорта, флаг Казахстана понесут Севда Алиева и Берик Измаганбетов. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает о рекордах, которые установил Казахстан еще до главных стартов четырехлетия.

История выступления Казахстана на Паралимпийских играх независимой командой начинается с 1994 года. Тогда на зимнюю Паралимпиаду в норвежском Лиллехаммере отправилось лишь два отечественных паралимпийца. Они выступили в двух видах спорта, причем, весьма удачно – Любовь Воробьева завоевала серебряную медаль в лыжной гонке на 10 км классическим стилем среди спортсменов, выступающих в классе В2. Следующих медалей с Паралимпийских игр Казахстану пришлось ждать долгие 22 года. Теперь уже на летней Паралимпиаде сборная Казахстана выигрывает две медали – золотую в плавании и серебряную в пауэрлифтинге.

Чемпионка тех Игр пловчиха Зульфия Габидуллина из Тараза является свидетельницей развития паралимпийского движения, в том числе первых соревнований среди паралимпийцев в стране в 1990 году, создания в 2002 году Национального паралимпийского комитета.

Когда Зульфие исполнилось 6 лет, ее жизнь полностью изменилась. После страшного ДТП распорядок дня девочки на долгие годы стал состоять исключительно из каждодневных занятий ЛФК, упражнений на тренажерах и массажей. Но это не сломило ее, а наоборот, мотивировало на то, чтобы быть активной, не обращая внимания на трудности.

Она вспоминает, когда в 1990 году впервые приняла участие в городских гонках на колясках, то условий для занятий паралимпийскими видами спорта в стране не было. К тому же и СССР всего однажды участвовал в Паралимпиаде в 1988 году.

"Тренеров очень много, которые поднимали в свое время паралимпийский спорт на своем энтузиазме, просто видели, что человек хочет заниматься, и они с ним работали. Сейчас, конечно, у нас все есть. В 1991 году спорт был не в лучшем положении. Сейчас паралимпийский спорт развивается, и я вместе с ним постепенно развиваюсь. Большую роль в росте результатов на Паралимпиадах оказало открытие современного паралимпийского тренировочного центра. Это самый лучший центр и в будущем, надеюсь, во всех городах появятся такие же. Сейчас поддержка огромная. С каждым годом все больше параспортсменов получают олимпийские лицензии", - отмечает Зульфия Габидуллина.

С 1998 года она занимается плаванием, которое стало ее отдушиной и образом жизни. Дебют Габидуллиной на Паралимпиаде состоялся в 2012 году в Лондоне, а после сверхуспешных Игр Рио-2016 она приняла участие на главном старте еще и в 2021 году в Токио.

Сегодня 59-летняя спортсменка вошла в состав команды Казахстана и на Паралимпиаду-2024 в Париж. Это будут ее четвертые по счету Параигры.

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Раушан Койшыбаева из области Жетысу в 2016 году выиграла серебряную медаль в пауэрлифтинге и сегодня 58-летняя спортсменка также готовиться выступить на Паралимпиаде в Париже. Ее спортивная история начинается с 1990 года, когда ей пришлось пережить ампутацию конечностей после аварии. Но это не сломило Раушан. Она стала счастливой женой, родила в браке трех детей, и с 2010 года занимается пауэрлифтингом, который дал ей уверенность в своих силах и открыл новые возможности.

"В достижении высоких результатов нам помогают не только тренировки, но и то, что нас обеспечивают всем необходимым, в том числе протезами, колясками, это оказывает очень значимый эффект. Важно, что делается акцент на новые технологии, это улучшает и качество жизни, и результаты на соревнованиях. Каждое соревнование придает силы и стимул для новых тренировок. Лицензию завоевала своим трудом, буду стараться делать все, что в моих силах, чтобы показать высокий результат", - пояснила Койшыбаева.

Рекорды Казахстана

В составе паралимпийской сборной Казахстана 2024 года два чемпиона и два призера предыдущих Паралимпиад. Помимо Габидуллиной и Койшыбаевой, в команде золотой призер пауэрлифтер Давид Дегтярев и бронзовый медалист пловец Нурдаулет Жумагали. Столь титулованный состав нашей команды не часто встретишь и на Олимпийских играх – действующий олимпийский чемпион из Казахстана в последний раз ехал на свою вторую Олимпиаду в далеком 2000-м году, а призеров Олимпиад, отправляющихся на свои следующие игры, можно пересчитать по пальцам.

И то, что в составе сборной страны на Паралимпиаду сразу четыре призера прошлых Игр, является одним из первых рекордов, которые установил Казахстан на парижской Паралимпиаде. Еще одно достижение - количество участвующих атлетов. В Париже выступит 44 паралимпийца, так много представителей наша страна на эти соревнования еще не отправляла. Предыдущий рекорд был установлен на Паралимпиаде в Токио (26 атлетов в 7 видах спорта). К слову, самому молодому члену сборной этого года 18 лет, самому возрастному – 59.

Среди других достижений – дебют казахстанцев в пара стрельбе и пара настольном теннисе. Особняком на Паралимпиаде-2024 стоит командный вид спорта - волейбол сидя.

Официально казахстанские параволейболисты во второй раз примут участие в Играх – дебют состоялся в Атланте в 1996 году. Правда, есть одно очень важное отличие: 28 лет назад казахстанская команда получила приглашение на главные старты четырехлетия от Международного паралимпийского комитета, а нынешняя лицензия была завоевана благодаря показанным результатам в соперничестве с сильнейшими сборными мира.

Главный тренер сборной Казахстана по волейболу сидя Бауыржан Тахауов рассказал нам, что этот вид спорта среди паралимпийцев начали развивать 30 лет назад. И к нынешним показателям – нахождению в числе Топ-7 команд мира и Топ-2 сборных Азии, казахстанские волейболисты шаг за шагом шли все это время. Менялись поколения, увеличивалось количество занимающихся, расширялся региональный охват, что в сумме давало ежегодный рост мастерства казахстанской сборной. Сегодня казахстанские волейболисты не останавливаются на завоевании лицензии, а намерены побороться за медали Паралимпиады.

Костяк национальной сборной Казахстана по волейболу сидя составляют представители Атырауской области, команда этого региона удерживает пальму первенства в чемпионате страны. Также в сборной представлены игроки из Кызылординской и Мангистауской областей, всего же в национальном чемпионате играет 10 команд из разных регионов. Успехи паралимпийцев в волейболе сидя вдохновляют простых казахстанцев на занятия этим видом спорта. Так, в Алматы все больше и больше людей на любительском уровне в свободное от работы время собираются, чтобы сыграть матчи именно в данной разновидности волейбола.

Некоторые думают, что занимаясь классическим волейболом, можно обыграть всех в волейболе сидя. На самом деле, это не так. Были случаи, что волейболисты-паралимпийцы играли с классическими волейболистами именно в волейбол сидя, то они их уверенно выигрывали. Дело в том, что несмотря на общность основных правил, волейбол сидя имеет свою специфику, это касается в основном угла и направления подачи мяча, для успеха игрокам необходима хорошая растяжка, умение не только сильно и точно бить, но и тонко и точно сыграть у сетки, не приподнимаясь с паркета.

Самым молодым в нынешней волейбольной сборной Казахстана игроком является Ерасыл Абдибек, ему сейчас 19 лет. А ветеранами команды считаются 40-летние Жангали Суйеуов и Нуртау Муканбеткалиев, хотя, они полны сил и энергии для выступления на высочайшем мировом уровне.

Жангали Суйеуов из Атырау рассказал, что в 2006 году попал в аварию, остался без ноги, а уже в 2007 году пришел в команду по волейболу сидя, в родном городе. С тех пор этот вид спорта прочно вошел в его жизнь, ведь уже в 2008 году Жангали стал игроком национальной сборной.

"В школьные годы, конечно, играл в волейбол, после чего со спортом не был связан. Было тяжело вначале, когда начинал после аварии, но потихоньку научился, натренировался и сейчас уже не составляет трудностей. Нравится сам вид спорта и атмосфера в команде", - рассказал Жангали Суйеуов.

Казахстанская dream-team, версия 2.0

Особое внимание на Паралимпиаде-2024 будет приковано к казахстанским дзюдоистам. Незрячие и слабовидящие представители этого вида единоборств на предыдущей Паралимпиаде в Токио, знатно пошумели, привезя на Родину 3 серебряные медали. Авторами наград стали Ануар Сариев, Даулет Темиржанов и Зарина Байбатина. Из этой тройки героев страны на Паралимпиаду-2024 в Париж едет только Ануар Сариев, но в качестве спарринг-партнера молодой дзюдоистки Даяны Федосовой.

Ануар рассказал нам, что сам активно продолжает выступать на соревнованиях и по спортивным результатам набрал необходимое количество баллов, чтобы войти в состав участников Паралимпийских игр. Но по итогам медицинской комиссии его и еще нескольких дзюдоистов из Казахстана не допустили на парижский татами. Но сам Ануар не отчаивается и намерен взять реванш уже как один из наставников Даяны Федосовой.

"Даяна – наша надежда, стоит сейчас в рейтинге в Топ-3, является призеркой Пара Азиатских игр и чемпионата мира, в общем, фаворитка. Все, что знаю и умею в спорте, сейчас передаю Даяне на спаррингах", - сказал Ануар.

Сама Даяна отметила, что в паралимпийском дзюдо очень важно, чтобы спарринг-партнер участвовал в разминке. Перед играми Даяна, как и вся команда по дзюдо, проводит в Алматы тренировочный сбор, также будет сбор в Алматинской области на базе.

"Мы готовимся ко всем соперникам, примерно представляем, с кем нужно будет бороться. Есть сильные конкурентки из Узбекистана, Японии, Китая, Бразилии, но знаете, есть такое выражение, что ковер – скользкий, которое означает, что фаворит на первой встрече может проиграть. Но мы верим, что все получится, и не собираемся проигрывать", - поделился Ануар.

В целом сборная по дзюдо на Паралимпиаде представлена молодыми атлетами, которые имеют за плечами награды чемпионатов мира, находятся на высоких позициях в мировом рейтинге.