В Казахстане планируется внедрение новой системы классификации отелей, которая устранит случаи "самоприсвоения" звёзд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism.

Для этого разработаны поправки в законодательство, которые рассматриваются в мажилисе.

"На сегодняшний день лишь 5,7% гостиниц в Казахстане имеют официальную звёздную категорию, что на фоне современного спроса на качественные гостиничные услуги является очень низким показателем. Причина кроется в отсутствии стимулов для прохождения классификации, а также в недостаточно высоких требованиях к квалификации аудиторов, что затрудняет объективную оценку качества", – отметили в нацкомпании.

В ближайшем будущем для отелей исключат возможность присвоения "звёзд" без должной проверки. В обновлённой системе отель сможет получить либо три звезды, либо вообще не иметь категории, если не соответствует требованиям.

Новый стандарт уже включает адаптированные и обновленные требования для гостиниц, что позволит не только улучшить качество обслуживания, но и сделать отельный бизнес более конкурентоспособным.

Сообщалось, что за девять месяцев 2024 года места размещения в Казахстане приняли 6,9 миллиона посетителей, что на 11,1% больше, чем годом ранее.