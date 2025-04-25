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Казахстанские олимпийцы и паралимпийцы наконец получат выплаты за медали в Париже

Сегодня, 16:10
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
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Фото: olympic.kz

Правительством Казахстана принято постановление о предоставлении денежных вознаграждений победителям и призёрам XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, состоявшихся в 2024 году в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно постановлению, из правительственного резерва уже направлены выплаты спортсменам и их тренерам.

Всего денежное вознаграждение получат 49 спортсменов и 63 тренера.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие размеры денежных вознаграждений:

  • за 1-е место — 250 000 долларов США;
  • за 2-е место — 150 000 долларов США;
  • за 3-е место — 75 000 долларов США;
  • за 4-е место — 30 000 долларов США;
  • за 5-е место — 10 000 долларов США;
  • за 6-е место — 5 000 долларов США.

Денежное вознаграждение предусмотрено также для первого, личного и главного тренеров призёров.

Кроме того, победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады оказывается поддержка местными исполнительными органами. В частности, акиматы предоставляют спортсменам квартиры из местного коммунального жилищного фонда на безвозмездной основе.

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