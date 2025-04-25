Казахстанские олимпийцы и паралимпийцы наконец получат выплаты за медали в Париже
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Правительством Казахстана принято постановление о предоставлении денежных вознаграждений победителям и призёрам XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, состоявшихся в 2024 году в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно постановлению, из правительственного резерва уже направлены выплаты спортсменам и их тренерам.
Всего денежное вознаграждение получат 49 спортсменов и 63 тренера.
В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие размеры денежных вознаграждений:
- за 1-е место — 250 000 долларов США;
- за 2-е место — 150 000 долларов США;
- за 3-е место — 75 000 долларов США;
- за 4-е место — 30 000 долларов США;
- за 5-е место — 10 000 долларов США;
- за 6-е место — 5 000 долларов США.
Денежное вознаграждение предусмотрено также для первого, личного и главного тренеров призёров.
Кроме того, победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады оказывается поддержка местными исполнительными органами. В частности, акиматы предоставляют спортсменам квартиры из местного коммунального жилищного фонда на безвозмездной основе.
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