Ассоциация обменных пунктов Казахстана выступила против предлагаемого Национальным банком запрета на размещение курсов валют вне помещений, передаёт BaigeNews.kz.

Представители организации отмечают, что табло являются наружной визуальной рекламой и проходят все уровни одобрения на общих основаниях.

Ассоциация заявляет, что табло является важным инструментом информирования клиентов. Ведь некоторые казахстанцы не умеют пользоваться сайтами. Плюс не все обменники успевают обновлять данные на интернет-порталах.

Руководитель организации Арчин Галимбаев не согласен с аргументом Национального банка, что табло мешает дорожному движению. Он утверждает, что до установки пункты обмена согласуют размещение с комитетом дорожной полиции.

Обменники считают, что запрет может привести к оттоку клиентов.

Ассоциация выступает за сохранение действующих правил. Специалисты уверяют, что при необходимости, можно разработать единые стандарты для информационных табло.

Ранее сообщалось, что с августа обменникам в Казахстане хотят запретить устанавливать на улицах табло с курсами валют, чтобы они не мешали участникам дорожного движения.