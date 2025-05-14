Министерство энергетики подвело итоги работы крупных нефтеперерабатывающих заводов за первые четыре месяца 2025 года - и результаты внушают оптимизм, передаёт BaigeNews.kz. С января по апрель на казахстанских НПЗ переработано 6,092 миллиона тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост переработки нефти стал драйвером увеличения объемов производства ключевых видов топлива, востребованных как внутри страны, так и за ее пределами. Особенно впечатляет динамика по автомобильному бензину - его выпуск вырос на 25,4% и составил 2,082 миллиона тонн. Производство дизельного топлива также демонстрирует уверенный рост - плюс 18,9%, до 1,921 миллиона тонн. Даже авиационный керосин, чувствительный к колебаниям спроса, прибавил 5,3%, достигнув отметки в 255 тысяч тонн.

В Минэнерго заявили о продолжении стратегического курса на модернизацию отрасли, обеспечение стабильности поставок на внутренний рынок и повышение технологической эффективности нефтеперерабатывающих предприятий.