Казахстанские налоговики проверят элитные рестораны и фитнес-клубы
Сегодня, 17:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
96Фото: pixabay.com
Комитет государственных доходов продолжает администрировать налогоплательщиков, работающих в общеустановленном режиме и оптимизирующих свои налоговые обязательства, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается, на сегодняшний день в государственный бюджет уже уплачено свыше 27 млрд тенге, из которых 16,5 млрд. тенге – от строительных компаний, 2,8 млрд.тенге – от организаций торговли, 2,1 млрд.тенге – в сфере услуг, 5,6 млрд.тенге – от других отраслей.
Работа в этом направлении продолжается.
Вместе с тем, КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов с целью сопоставления фактических расходов и доходов.
Самое читаемое
- Юриста жестоко убили в поликлинике в Кульсары: коллеги рассказали подробности
- В Узбекистане произошел взрыв в мечети
- Живем как в коммуналке: Как три главных театра Семея ютятся в одном здании
- Нехватка холодильников и конкуренция из России: как Павлодарская область теряет миллионы на моркови
- Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан