Комитет государственных доходов продолжает администрировать налогоплательщиков, работающих в общеустановленном режиме и оптимизирующих свои налоговые обязательства, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, на сегодняшний день в государственный бюджет уже уплачено свыше 27 млрд тенге, из которых 16,5 млрд. тенге – от строительных компаний, 2,8 млрд.тенге – от организаций торговли, 2,1 млрд.тенге – в сфере услуг, 5,6 млрд.тенге – от других отраслей.

Работа в этом направлении продолжается.

Вместе с тем, КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов с целью сопоставления фактических расходов и доходов.