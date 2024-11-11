Казахстанские могулисты сенсационно начали сезон
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
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Команда Казахстана по фристайлу-могул успешно выступила на международном турнире FIS Open, который прошёл на горнолыжном курорте Хинтертукс (Австрия), передаёт BaigeNews.kz.
Наши спортсмены завоевали на первом в сезоне старте шесть медалей, среди которых четыре являются золотыми.
Первыми на соревнованиях стали Павел Колмаков и Анастасия Городко. Оба взяли "золото" в могуле и параллельном могуле.
Аяулым Амренова показала второй результат (могул), а Антон Бондарев финишировал третьим (могул).
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