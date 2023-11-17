Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана
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Девятый миротворческий контингент вооруженных сил РК завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.
В течение шести месяцев казахстанские военнослужащие вели в Ливане пешее, мобильное и воздушное патрулирование в зонах ответственности, организовывали работу блокпостов, охраняли миротворческую базу и обеспечивали соблюдение мирных договоренностей.
"Несмотря на непростую обстановку в регионе, военнослужащие подразделения достойно справились с возложенными задачами. Возвращаемся домой с хорошим настроем. За полгода у некоторых военнослужащих родились дети", – поделился командир миротворческого подразделения капитан Фархат Акбалиев.
На днях на смену прибывшим миротворцам в Республику Ливан отправился десятый миротворческий контингент вооруженных сил Казахстана.
Отметим, в этой миссии казахстанцы принимают участие с октября 2018 года. За это время службу в Ливане прошли более 500 военнослужащих.
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