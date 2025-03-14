Ровно год назад казахстанские миротворцы были направлены в Сирию, чтобы стать частью Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением, передаёт BaigeNews.kz. Это было начало новой страницы в истории Казахстана, ведь для его миротворцев эта миссия стала первой самостоятельной операцией под флагом республики.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании и мандатом, казахстанский контингент стал важным элементом обеспечения стабильности и безопасности в одном из самых неспокойных уголков мира. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что развитие миротворческих сил и тесное сотрудничество с ООН это неотъемлемая часть внешней политики страны.

За год службы на базе Фауар казахстанские миротворцы успешно справились с 557 различными задачами, среди которых наблюдение за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией, эвакуация военных с баз, мобильные патрулирования и разминирование опасных объектов. Особенно важной задачей стало обеспечение безопасности персонала и высокопоставленных представителей ООН как в самой Сирии, так и за её пределами.

Одним из самых ярких и решающих моментов для контингента Казахстана стал момент обострения ситуации в Сирии. Когда напряженность в регионе возросла, миротворцы Казахстана сыграли ключевую роль в защите стратегической базы "Фауар", предотвратив её захват повстанцами. Так, группа быстрого реагирования обеспечила три успешные эвакуации руководства и сотрудников ООН из Дамаска, доставив их на базу, а также гарантировала безопасность всего персонала и защиту имущества ООН.

Их смелость, решительность и профессионализм не остались незамеченными. Руководство Организации Объединенных Наций высоко оценило действия казахстанских миротворцев, отметив их вклад в поддержание мира и стабильности в столь сложной обстановке.