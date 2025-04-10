В Алматы, на базе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, прошла торжественная церемония отправки второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты, передаёт BaigeNews.kz. Этот контингент будет служить в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением", выполняя важную роль в поддержании международной безопасности в регионе.

В мероприятии приняли участие командование Центра миротворческих операций Министерства обороны РК, ветераны Вооруженных сил, курсанты военного вуза, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", а также родные и близкие военнослужащих.

На митинге с напутственным словом к миротворцам обратился заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он подчеркнул важность участия Казахстана в обеспечении мирового мира:

"Самостоятельное развертывание миротворческого контингента на Голанских высотах – это не только признание авторитета нашей страны, но и свидетельство высокого уровня профессионализма и оснащения наших Вооруженных сил, готовых к выполнению миссии под эгидой ООН", - сказал он.

Отметим, в церемонии принял участие командир второго миротворческого контингента подполковник Жанибек Нурланов. Он и 139 военнослужащих, среди которых две женщины, отправятся в Сирию, чтобы сменить первый контингент, который успешно исполнил все задачи на Голанах.

К слову, задачи миротворцев будут включать обеспечение режима прекращения огня, патрулирование, охрану блокпостов, уничтожение взрывоопасных предметов и эвакуацию персонала ООН. Эти высококвалифицированные военнослужащие были отобраны по строгим критериям, включая как профессиональные, так и моральные качества.

Казахстан продолжает вносить весомый вклад в мировую безопасность, и его миротворцы получают признание и высокие оценки за свою службу от ООН и международных партнеров.

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