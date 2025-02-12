Депутат Сергей Пономарев на пленарном заседании обратился к заместителю министра обороны Шайх-Хасану Жазыкбаеву с вопросом о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности казахстанских военнослужащих, участвующих в миротворческой миссии на Голанских высотах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, а именно в буферной зоне на Голанских высотах, вы только что сказали, что там очень неспокойно. Какие действия были предприняты вашим ведомством для обеспечения безопасности наших военнослужащих? И второе, что очень важно, привлекался ли наш миротворческий контингент к урегулированию конфликтной ситуации, рисковали ли жизнями наши солдаты? В случае ранения или даже гибели наших военнослужащих, проходящих миссию, предусмотрена ли компенсация со стороны ООН и какая компенсация предусмотрена со стороны нашего государства?" – спросил мажилисмен Пономарев.

В ответ Жазыкбаев отметил, что в конце прошлого года во время конфликта казахстанская миротворческая рота не принимала участия в мероприятиях по его урегулированию.

По его словам, в рамках меморандума миротворческая миссия занималась только эвакуацией гражданского персонала из Дамаска, а также эвакуацией миротворцев других государств на базу.

Замминистра также пояснил, что согласно законам Республики Казахстан, в случае ранения военнослужащего размер выплат варьируется от 6 до 30 месячных окладов в зависимости от группы инвалидности.

В случае гибели предусмотрена единовременная выплата. Кроме того, ООН устанавливает размер компенсации до 77 тысяч долларов.