Казахстанские медики установили пациентам первые имплантаты тела позвонка

Фото: Минздрав РК

Врачами НЦН было разработано специальное устройство и метод осуществления замены позвонка, который позволяет сохранить анатомически и функционально важные структуры спинного мозга без компремирующих влияний во время проведения манипуляции, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, Национальный центр нейрохирургии стал ведущей научно-исследовательской площадкой для внедрения передовых технологий диагностики и лечения на уровне мировых клиник.

"Один из уникальных реализованных проектов в НЦН заключается в замене тела позвонка на индивидуально смоделированный имплантат по технологии 3D печати. Впервые в нейрохирургической практике изготовлен имплантат с помощью 3D печати индивидуально для пациента совместно с производителями космических летательных аппаратов ТОО "Ghalam". Проведено биомеханическое тестирование имплантатов в Институте травматологии и биомеханики г. Ульм, Германия.

В казахстанском Центре нейрохирургии 4 пациентам успешно проведена операция по замене тел позвонков с применением персонального 3Д импланта", - отметили в ведомстве.

Между тем, наблюдение пациентов в течение года не выявило осложнений, связанных с имплантом, показатели качества жизни вернулись к показателям до возникновения заболевания.