open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские медики установили пациентам первые имплантаты тела позвонка
Минздрав РК Сегодня, 23:12
111
Сегодня, 23:12
111
Фото: Минздрав РК

Казахстанские медики установили пациентам первые имплантаты тела позвонка

Врачами НЦН было разработано специальное устройство и метод осуществления замены позвонка, который позволяет сохранить анатомически и функционально важные структуры спинного мозга без компремирующих влияний во время проведения манипуляции, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, Национальный центр нейрохирургии стал ведущей научно-исследовательской площадкой для внедрения передовых технологий диагностики и лечения на уровне мировых клиник.

"Один из уникальных реализованных проектов в НЦН заключается в замене тела позвонка на индивидуально смоделированный имплантат по технологии 3D печати. Впервые в нейрохирургической практике изготовлен имплантат с помощью 3D печати индивидуально для пациента совместно с производителями космических летательных аппаратов ТОО "Ghalam". Проведено биомеханическое тестирование имплантатов в Институте травматологии и биомеханики г. Ульм, Германия.
В казахстанском Центре нейрохирургии 4 пациентам успешно проведена операция по замене тел позвонков с применением персонального 3Д импланта", - отметили в ведомстве.

Между тем, наблюдение пациентов в течение года не выявило осложнений, связанных с имплантом, показатели качества жизни вернулись к показателям до возникновения заболевания.

"Итоги данного научного проекта были опубликованы в престижных международных рецензируемых журналах с импакт-фактором выше 2, также опубликована монография. Всего за время деятельности Национального центра нейрохирургии выполнено 7 научных проектов, в стадии реализации еще 3 проекта. Сотрудники Центра стали обладателями 10 патентов на изобретение", - добавили в министерстве здравоохранения Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#врачи #медицина #здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:12
111
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх