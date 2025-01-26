По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК), внутренние производители располагают запасами подсолнечных семян на 17% меньше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазахЗерно.kz".

В сезоне 2022/2023 (сентябрь 2022 – август 2023) было экспортировано более 312 тыс. т подсолнечника, что на 40% больше, чем в предыдущем сезоне. Это привело к тому, что заводам пришлось импортировать сырье из России. НАПМК также указывает на геополитические риски, связанные с импортом.

За указанный сезон было импортировано 185 тыс. т семян, что на 2% меньше, чем в сезоне 2021/2022. Отмечается, что доля импортного сырья составляет 18% от общего объема переработки, в то время как 82% приходится на местный подсолнечник. Эксперты подчеркивают важность увеличения посевных площадей масличных культур и уже направили соответствующие предложения в профильные министерства.

НАПМК также указывает на проблемы с официальной статистикой. По их мониторингу, фактические данные по остаткам семян подсолнечника расходятся с официальными на более чем 30%, или около 240 тыс. т на конец сезона 2022/2023. При этом министерство сельского хозяйства и Бюро национальной статистики не предоставили полный список хозяйств с наличием семян на конец сезона. В ассоциации подчеркивают, что делать расчеты по масличным культурам на основе недостоверных данных неправомерно. Этот вопрос планируется обсудить в начале следующего года.