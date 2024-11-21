Казахстанские лыжники отличились на Кубке Восточной Европы
В розыгрыше медалей приняли участие более 160 лыжников.
Сегодня, 21:06
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Сегодня, 21:06Сегодня, 21:06
114Фото: olympic.kz
В Щучинске стартовал первый этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В первый день прошли соревнования в спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В розыгрыше медалей в данной дисциплине приняли участие более 160 лыжников. Представители команды Казахстана завоевали все шесть наград.
У мужчин первым стал Святослав Матасов. Второе место занял Ильяс Исабек, а Виталий Пухкало замкнул тройку лучших.
Золотую медаль в женских соревнованиях завоевала Тамара Эбель. Следом финишировала Мария Геращенко. Анна Мельник показала третий результат
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