Казахстанские лыжники не смогли выйти в финал смешанной гонки на Универсиаде
Они заняли 16-е место.
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
30Фото: НОК РК
На XXXII Всемирной зимней Универсиаде прошла смешанная лыжная гонка в спринте, где Казахстан представляли Ильяс Исабек и Лаура Киныбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
Казахстанская пара заняла 16-е место в этом старте, не сумев пробиться в финал. Напомним, что в решающую гонку выходят 15 лучших дуэтов.
Таким образом, Исабек и Киныбаева завершили свое выступление в этой дисциплине, остановившись в шаге от борьбы за медали.
Универсиада в Италии продлится до 23 января.
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