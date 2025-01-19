На XXXII Всемирной зимней Универсиаде прошла смешанная лыжная гонка в спринте, где Казахстан представляли Ильяс Исабек и Лаура Киныбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Казахстанская пара заняла 16-е место в этом старте, не сумев пробиться в финал. Напомним, что в решающую гонку выходят 15 лучших дуэтов.

Таким образом, Исабек и Киныбаева завершили свое выступление в этой дисциплине, остановившись в шаге от борьбы за медали.

Универсиада в Италии продлится до 23 января.